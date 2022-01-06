Казахстан закрыл въезд в страну для иностранцев из-за протестов

В стране пятый день не прекращаются протесты

Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан объединенные миротворческие силы. В их состав вошли подразделения Армении, Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистана. Они возьмут на себя охрану государственных и военных объектов и окажут содействие силам правопорядка республики. Иностранным гражданам временно запретили въезд в страну. Центром массовых беспорядков этой ночью стала Алма-Ата. На улицах начались боестолкновения и погромы. Власти проводят антитеррористическую операцию.

На центральной площади Алма-Аты вновь собрались зачинщики беспорядков, которых власти республики уже называют не иначе как террористами. Спецоперация в городе по зачистке радикалов продолжается. Активная фаза началась ближе к утру. Три сотни силовиков и десятки машин бронетехники окружили по периметру площадь Республики. Одиночные выстрелы, которые то там, то тут были слышны ночью, сменили автоматные очереди. Центр города накрыл вой сирен и дымовая завеса.

В считанные дни южная столица Казахстана превратилась в эпицентр погромов. Протестующие, которые накануне захватили здание правительства, подожгли президентский дворец и разгромили аэропорт, ночью продолжили грабить магазины и банки. Те, кто не поддался на провокации и остался дома, опасаясь за собственные жизни, старались не включать свет.

В аэропорту Алма-Аты разбиты банкоматы, разграблен багаж пассажиров. На улицах - догорающие машины, осколки витрин и горы мусора. Накануне глава Казахстана сделал сразу несколько официальных заявлений. Касым-Жомарт Токаев дал ясно понять, что за организацией беспорядков стоят вовсе не случайные погромщики, а хорошо обученные радикальные исламисты.

"Они бесчинствуют в настоящее время в Алма-Ате и других городах. Захватывают здания и инфраструктуру, и самое главное, захватают помещения, где находится стрелковое оружие. Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алма-Атой с воздушно-десантным подразделением Министерства обороны. Упорный бой... Данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом. И их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии", - заявил Токаев.

Чтобы обеспечить охрану государственных и военных объектов, Токаев обратился за помощью к странам-участницам ОДКБ. После телефонных переговоров председатель Совета коллективной безопасности и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности направить в республику миротворцев.

Белоруссия, Армения, Таджикистан, Киргизия, а также Россия сегодня ночью начали переброску миротворческих подразделений.

"В республике Казахстан на ограниченный по времени период в целях нормализации обстановки направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ. В их состав вошли подразделения ВС Армении, Беларуси, Киргизии, РФ, Таджикистана. Основными задачами станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка РК и стабилизации обстановки, возвращение ее в правовое поле", - сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Сегодня с аэропорта "Чкаловский" в Казахстан вылетели российские части миротворческого контингента и уже приступили на месте к выполнению задач. Главная из которых - защита стратегически важных объектов от действий радикалов. По сообщениям комендатуры Алма-Аты, погибли 13 силовиков, как минимум двоих обнаружили с отсеченными головами. Всего же в ходе беспорядков пострадали более 350 сотрудников.

"Что касается исламистов, достаточно посмотреть картину... Навыки профессиональные, ведение уличных боёв, устойчивость под огнём, вооружённость. Более того: там же и стратегические навыки присутствуют – какая координация по всей территории страны! Какая великолепная выучка с перехватом местных силовиков, направляющихся к объектам, которые они должны защищать. Очень сильно напоминает!" – рассуждает политолог Евгений Сатановский.

Если вчера поступали сообщения о нападении на машины скорой помощи, то сегодня стало известно о том, что протестующие окружили две клинические больницы в Алма-Ате. Ни пациенты, ни медперсонал не могут попасть внутрь, сообщают в Минздраве республики. Железнодорожные и авиаперевозчики массово отменяют рейсы. Аэропорты закрыты. Банковская система страны почти полностью заблокирована. С перебоями работает интернет и телевещание. Погромщики напали на офисы пяти телеканалов. Киргизия начала эвакуацию собственных граждан. Наш МИД просит россиян, находящихся сейчас в Казахстане, по возможности не покидать дома и гостиницы. За ситуацией в республике с тревогой следят и в ООН.

Ситуация в республике обострилась 2 января, после того как резко подскочила стоимость сжиженного газа. Сотни людей вышли протестовать, и этим воспользовались радикалы. Даже после того как правительство согласилось вернуть прежние тарифы, экстремисты не покинули улицы. Уже после отставки правительства президент поручил ввести на ближайшие полгода государственное регулирование цен на бензин, дизельное и газомоторное топливо. Кроме того, запретил вывоз из страны крупного и мелкого рогатого скота, а также картофеля и моркови, чтобы не допустить скачка цен на продукты питания. Ведь именно это, как казалось вначале, заставило людей выйти на улицы. Однако, судя по тому, что происходило этой ночью в Алма-Ате, требования погромщиков оказались лишь поводом.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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