Путин дал поручения по итогам большой пресс-конференции

Поручения касаются самых разных сфер

Тяжелобольные дети уже с этого года должны получать необходимые лекарства и после достижения 18-летнего возраста в рамках деятельности фонда "Круг добра". Такое поручение правительству дал Владимир Путин по итогам прошедшей в декабре пресс-конференции.

Полный перечень опубликован на сайте Кремля. Так, кабинет министров проработает вопросы, связанные с переселением людей из аварийного жилья, за которое еще не погашена ипотека. А земельные участки, предоставляемые многодетным семьям, должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой.

До 1 августа будут приняты меры для стабилизации цен на уголь. А Минюсту и Генпрокуратуре поручено подготовить предложения, призванные исключить незаконные методы воздействия на лиц в местах лишения свободы.

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