Мостуризм исполнил мечту девочки из Санкт-Петербурга побывать в Москве

9-летняя Соня растёт в детском доме

Посмотреть главные достопримечательности столицы и попробовать себя в роли художника-мультипликатора... Ещё одна детская мечта исполнилась благодаря всероссийской акции "Ёлка желаний". Мостуризм организовал для 9-летней жительницы Санкт-Петербурга специальную образовательную программу.

Красиво и ярко для девятилетней Сони началось ее новогоднее путешествие! С самого утра - Красная площадь и парк "Зарядье".

"Понравилась экскурсия. Рассказывали, что на елку раньше вешали не шарики, а еду, а потом в 19 веке начали вешать пластмассовые шарики", - рассказывает Соня Попова.

На ВДНХ экскурсия превратилась в путешествие по мультфильмам. Соня мечтала побывать в Москве, а оказалась на крышах Стокгольма с самым лучшим в мире приведением, которое очень любит варенье. А дальше - настоящее волшебство! Девочка раскрасила котенка Гава и увидела, как он оживает. А затем помогала Винни-Пуху собирать мед - для этого щекотала "неправильных" пчел, а потом через нору сходила в гости к Кролику. В замке у Снежной Королевы Соня будила поющие кристаллы, а для того, чтобы собрать посылки, который потерял рассеянный почтальон Печкин, пришлось даже полетать над деревней Простоквашино, причем в необычном образе.

Накануне этой поездки девочка так волновалась, что даже не смогла уснуть. О своей мечте она написала на "Елке желаний" - это благотворительный проект, который помогает детям в трудных обстоятельствах верить в чудеса. Девочка воспитывается в питерском Центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но сегодня для нее возможно все.

С акцией "Елка желаний" с каждым годом все больше детей верят в то, что волшебство существует. Исполнить мечту Сони Деду Морозу помогает комитет по туризму Москвы.

"Мы организовали для Сони специальную программу, которая называется "Город открытий" - этот наш якорный проект, который направлен на то, чтобы дети знакомились не только с достопримечательностями города, но и воспринимали город как образовательную среду", - говорит руководитель дирекции по региональному взаимодействию АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Анна Нефедова.

Акция "Ёлка желаний" во всероссийском масштабе проходит четвёртый раз и объединяет все больше добровольных волшебников. А Соня продолжает мечтать о своем личном чуде, что у нее появится семья.

Наталья Тарасова, Дмитрий Шаракин, Анна Александрова. "ТВ Центр".

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