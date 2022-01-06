Центральная Россия приходит в себя после циклона "Аннет"

Регион завалило снегом

Метель и обильные снегопады надвигаются на северо-западную часть страны. Виной всему мощный циклон "Аннет", который уже обрушился на Тульскую, Калужскую, Рязанскую и Смоленскую области. В Москве после сильных осадков на расчистку улиц вышли коммунальщики.

10 тысяч единиц техники и дворники в полном составе, чтобы ликвидировать последствия разгула циклона "Аннет. Накануне на Москву обрушилась почти четверть месячной нормы осадков.

"С 7 утра дворники трудятся: очищают входные группы, тротуары, также задействовано максимальное количество единиц механизированной уборки, и техника по вывозу снега с дворовых территорий", - говорит инженер отдела благоустройства ГБУ "Жилищник" района Люблино Ирина Медведева.

Впрочем, для горожан и туристов такое обилие снега только в радость.

Тонны снега вывозят на плавильные пункты. Но это только полдела. Из-за перепада температур на дорогах очень скользко. В столице проводят противогололедную обработку. Водителей призывают к осторожности. Из-за сложных погодных условий в столице даже в выходные образуются пробки. На трассе М-4 "Дон" в Тульской области спасатели ликвидировали последствия серьезных ДТП. Накануне там произошло сразу несколько массовых аварий. Пострадал 21 человек, в том числе пятеро детей. Сейчас их состояние оценивают как удовлетворительное. Повреждены в общей сложности более сотни машин.

Метель, гололедица, плохая видимость прогнозируется сразу в нескольких регионах. Циклон "Аннет" движется на север европейской территории. Снегопады обещают в Ленинградской, Архангельской областях и Карелии.

Елена Сахно, Татьяна Сидорова, Валерий Белинский, "ТВ Центр".

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