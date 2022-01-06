Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Казахстане

Лавров и Чавушоглу поддержали усилия властей по восстановлению порядка
Главы МИД России и Турции по телефону обсудили ситуацию в Казахстане. Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу поддержали усилия властей по восстановлению конституционного порядка в стране.
Лавров также проинформировал турецкого коллегу "о предпринятых в ответ на обращение президента Казахстана мерах по линии ОДКБ".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за протестов в стране ранее обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в страну миротворцев для стабилизации обстановки.
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