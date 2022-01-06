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Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Казахстане

15:27
  • четверг
  • 06 января 2022

Лавров и Чавушоглу поддержали усилия властей по восстановлению порядка

Главы МИД России и Турции по телефону обсудили ситуацию в Казахстане. Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу поддержали усилия властей по восстановлению конституционного порядка в стране. 

Лавров также проинформировал турецкого коллегу "о предпринятых в ответ на обращение президента Казахстана мерах по линии ОДКБ".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за протестов в стране ранее обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в страну миротворцев для стабилизации обстановки.

Видео: отправка российских десантников в Казахстан

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