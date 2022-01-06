Протестующие захватили телевышку в Алма-Ате

Сообщается о стрельбе на площади Республики

Протестующие захватили телевизионную вышку "Коктобе" в Алма-Ате. Об этом сообщает агентство KazTag. Официального подтверждения этой информации нет.

Кроме того, сообщается о стрельбе на площади Республики. Как пишет ТАСС, военные потребовали по громкоговорителям от участников беспорядков покинуть площадь и предупредили, что начнут стрелять. Сообщается о раненых и сильных взрывах.

"Огонь не стихает на площади уже минут пятнадцать, стреляют по людям, которые пришли на площадь с оружием, стреляют по машинам. Раненые точно есть. По убитым - непонятно, туда не подойти", - сказал агентству один из очевидцев.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января. 5 января они переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения.

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