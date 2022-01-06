Небывалый рост: в мире фиксируются максимумы заражений COVID-19 за сутки

ВОЗ бьет тревогу

В России за сутки выявили 15316 случаев коронавируса. О небывалом приросте заболеваемости в мире заявили в ВОЗ. По данным организации, за день положительные тесты получили миллиона 300 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация в США. На фоне стремительного распространения инфекции забастовку объявили учителя. Максимальные показатели и в Европе.

Фотосессий, восхищенных фанатов и вручения золотых граммофонов в январе не будет. Церемонию "Грэмми" из-за ковида перенесли на неопределенный срок. По данным ВОЗ, количество заболевших в мире за сутки перевалило за 2 миллиона 300 тысяч. Это максимум за все время пандемии. И половина случаев приходится на США. Опасаясь за свое здоровье, в Чикаго учителя наотрез отказались работать очно. И объявили забастовку.

"Власти за все время пандемии так и не смогли удовлетворить наши требования, школы не укомплектованы персоналом, ненадлежаще проводят уборку помещений, не обеспечено тестирование, то есть ни одна наша проблема не решена", - говорит президент Чикагского профсоюза учителей Джессии Шарки.

В мэрии пригрозили педагогам увольнением. И если компромисс не найдут, то 73 процента школьников останутся на вынужденных каникулах. А в Массачусетсе в больницах уже нет свободных мест.

"Рост числа заболевших произошел во время праздников, это люди от 30 до 90 лет, нам уже негде их размещать, и я боюсь, что такая ситуация сохранится еще несколько недель", - говорит главврач отделения интенсивной терапии Мишель О'Рурк.

Почти все, кто сейчас в госпитале, - невакцинированные. Среди них самая высокая летальность. Только за сутки от ковида в США скончались две с половиной тысячи человек.

Ни намека на улучшение и в Европе, где "омикрон" не только вытесняет "дельту", но и смешивается с сезонным гриппом. Новый максимум в Нидерландах – 24,5 тысячи заболевших. И это несмотря на жесткие ограничения.

Ковид диагностирован у президента Польши Анджея Дуды. Болезнь, по словам его помощников, протекает без тяжелых осложнений. На фоне тревожной статистики Кипр ужесточает требования ко всем прибывающим. Въезд на остров возможен только с отрицательным ПЦР тестом.

А в Индии, в городе Амритсар, ковид обнаружен более чем у 120 пассажиров, которые прибыли одним авиарейсом из Милана. Взятые в аэропорту тесты дали положительный результат. Власти штата опасаются, что заболевшие могут быть инфицированы "омикроном". Поэтому всех, кто находился в самолете, планируют отправить в карантинные центры.

Тимур Абдуллаев, Илья Швырев. "ТВ Центр".

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