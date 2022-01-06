Политсоветники лидеров "нормандской четверки" встретились в Подмосковье

Представителей Украины на встрече нет

Урегулирование ситуации вокруг Украины сегодня обсуждают на уровне политсоветников лидеров нормандского формата. Переговоры инициированы российской стороной.

Участники встретились в подмосковной усадьбе "Архангельское". Нашу делегацию возглавляет заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, его коллеги - советники канцлера ФРГ и президента Франции Йенс Плётнер и Эммануэль Бонн.

Перед началом консультаций гостей пригласили прокатиться на русской тройке, рассказали про историю усадьбы.

Ранее в Берлине и Париже выразили надежду на деэскалацию ситуации по итогам переговоров, в МИД Франции в частности заявили, что считают диалог с Россией необходимым для укрепления стратегической стабильности в Европе.

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