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Первые российские миротворцы прибыли в Казахстан

17:41
  • четверг
  • 06 января 2022

Переброска миротворцев продолжается

Первые российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. Об этом сообщили в российском Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что переброска российских миротворцев в Казахстан продолжается. В настоящее время подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ совершили марш из пункта постоянной дислокации на аэродром погрузки "Чкаловский", Ивановского соединения ВДВ - на аэродром "Иваново-Северный", Ульяновского соединения ВДВ - на аэродром "Ульяновск-Восточный".

Видео: отправка российских десантников в Казахстан

Акции протеста в Казахстане начались 2 января. 5 января они переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее сообщил, что из-за протестов в стране обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.

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