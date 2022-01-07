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В России выявлено 16 735 новых случаев коронавируса

11:49
  • пятница
  • 07 января 2022

Число инфицированных снижается

За сутки в России зафиксировано 16 735 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 10 618 035 человек с COVID-19, умерло 314 604 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 3 694 больных, всего в столице 2 046 700 инфицированных, скончались 37 255 пациентов. 

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Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

В интернете развёрнута масштабная кампанию по продвижению недостоверной информации о вакцинах от коронавируса. Это отметили в Генпрокуратуре России. Самые распространённые фейки – неминуемое вымирание привитого населения планеты и чипирование людей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что на фоне таких публикаций активно функционируют нелегальные интернет-сервисы, где якобы на законных основаниях предлагается приобрести справки и сертификаты о вакцинации, QR-коды и результаты ПЦР-тестов.

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