ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 2200 человек

13:29
  • пятница
  • 07 января 2022

Переболевшие могут пройти углублённую диспансеризацию

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 223 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 884 960.

Лечение от коронавируса проходят 1,1 млн россиян
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин поручил провести информационную кампанию для переболевших коронавирусом россиян с целью привлечения их к прохождению углублённой диспансеризации. Доклад об исполнении президент ждёт до 1 марта. Ранее Минздрав сообщал, что все переболевшие коронавирусом могут пройти расширенную диспансеризацию в медицинских учреждениях по месту жительства.

По данным на 7 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 10 618 035 пациентам, умерли с начала пандемии 314 604 человека. В Москве больных зарегистрировано 2 046 700, в мире более 300 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,4 миллиона человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.