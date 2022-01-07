В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 2200 человек

Переболевшие могут пройти углублённую диспансеризацию

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 223 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 884 960.

Владимир Путин поручил провести информационную кампанию для переболевших коронавирусом россиян с целью привлечения их к прохождению углублённой диспансеризации. Доклад об исполнении президент ждёт до 1 марта. Ранее Минздрав сообщал, что все переболевшие коронавирусом могут пройти расширенную диспансеризацию в медицинских учреждениях по месту жительства.

По данным на 7 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 10 618 035 пациентам, умерли с начала пандемии 314 604 человека. В Москве больных зарегистрировано 2 046 700, в мире более 300 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,4 миллиона человек.

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