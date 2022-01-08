Ещё 16568 россиян заразились коронавирусом

Ситуация стабилизируется

За сутки в России зафиксировано 16 568 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 10 634 603 человека с COVID-19, умерло 315 400 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 3 072 больных, всего в столице 2 049 772 инфицированных, скончались 37 324 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Названа главная ошибка при экспресс-тестировании на коронавирус. Дать ложный результат может невыполнение указаний теста, считают специалисты национальной службы здравоохранения Великобритании. Кроме того, у таких тестов есть определённое временное окно, когда результат точный.

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