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Число заболевших коронавирусом в мире достигло 300 миллионов

14:00
  • пятница
  • 07 января 2022

За сутки заражаются более двух миллионов человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 300 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5,4 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более пяти миллионов.
Лионель Месси заразился коронавирусом

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 58,4 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 833 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 35,2 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 22,3 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 14,1 миллиона больных. Замыкает пятёрку Франция – там с начала пандемии заразились коронавирусом более 11,2 миллиона человек. 

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего семеро заболевших, в Кирибати выявлено двое инфицированных.

На этой неделе во Франции обнаружен новый вариант коронавируса. Неизвестный штамм выявлен у вернувшихся в страну путешественников из Камеруна. Эксперты выявили у всех заражённых атипичную комбинацию мутаций. Новый вариант получил обозначение B.1.640.2. Уровень угрозы или заразности этого штамма пока неизвестен, учёные тщательно его изучают.

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