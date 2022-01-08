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Московские врачи вылечили ещё 2060 больных COVID-19

12:50
  • суббота
  • 08 января 2022

Медики работают круглые сутки

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 060 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 887 020.

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Несколько случаев одновременного заражения гриппом и коронавирусом зафиксировано в России во время пандемии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В частности, один случай был зарегистрирован в октябре прошлого года в Севастополе у беременной женщины. Сочетание двух вирусов, поражающих дыхательную систему, обычно повышает риск более тяжёлого и длительного течения заболевания.

По данным на 8 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 10 634 603 пациентам, умерли с начала пандемии 315 400 человек. В Москве больных зарегистрировано 2 049 772, в мире более 303 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,4 миллиона человек.

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