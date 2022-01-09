В России выявлено менее 17 тысяч новых случаев коронавируса

В регионах отмечается снижение числа больных

За сутки в России зафиксировано 16 246 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 10 650 849 человек с COVID-19, умерло 316 163 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 3 274 больных, всего в столице 2 053 046 инфицированных, скончались 37 395 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Во всех российских регионах в первые дни нового года отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, наибольшее число заболевших сохраняется среди пожилых. Попова призвала россиян в дни новогодних праздников соблюдать все ограничительные меры.

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