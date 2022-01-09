Московские врачи вылечили ещё 2058 больных коронавирусом

Штамм "омикрон" не даёт гарантий от повторного заражения

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 058 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 889 078.

Риск повторного заболевания коронавирусом после заражения новым штаммом "омикрон" более чем в два раза выше, чем после заражения "дельтой". Об этом ТАСС сообщил врач-терапевт Константин Хоманов.

По его словам, "омикрон" имеет несколько мутаций в спайк-белке, который отвечает за взаимодействие с клетками тела человека и облегчает проникновение вируса. При этом значительного роста случаев тяжёлого течения болезни среди пациентов с "омикроном" сейчас не наблюдается.

По данным на 9 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 10 650 849 пациентам, умерли с начала пандемии 316 163 человека. В Москве больных зарегистрировано 2 053 046, в мире более 305 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,4 миллиона человек.

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