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Более 303 миллионов человек заразились коронавирусом в мире

14:14
  • суббота
  • 08 января 2022

Штамм "омикрон" стал причиной резкого роста заболеваемости

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 303 миллиона, скончались от осложнений болезни более 5,4 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более пяти миллионов.
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По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 59,3 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 836 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 35,3 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 22,3 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 14,2 миллиона больных. Замыкает пятёрку Франция – там с начала пандемии заразились коронавирусом более 11,6 миллиона человек. 

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего семеро заболевших, в Кирибати выявлено двое инфицированных.

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила о самом высоком суточном показателе заболеваемости коронавирусом. 5 января в мире было выявлено 2 294 039 новых случаев заражения.

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