Более 303 миллионов человек заразились коронавирусом в мире

Штамм "омикрон" стал причиной резкого роста заболеваемости

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 303 миллиона, скончались от осложнений болезни более 5,4 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более пяти миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 59,3 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 836 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 35,3 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 22,3 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 14,2 миллиона больных. Замыкает пятёрку Франция – там с начала пандемии заразились коронавирусом более 11,6 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего семеро заболевших, в Кирибати выявлено двое инфицированных.

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила о самом высоком суточном показателе заболеваемости коронавирусом. 5 января в мире было выявлено 2 294 039 новых случаев заражения.

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