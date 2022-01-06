ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Охрану Байконура усилили из-за протестов в Казахстане

18:29
  • четверг
  • 06 января 2022

Обстановка в городе спокойная

На Байконуре усилили охрану на фоне протестов в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, который входит "Роскосмос".

В частности, усилена охрана  аэропорта "Крайний", стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и, монтажно-испытательных корпусов.

Ранее сегодня гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что на Байконуре ночь прошла без происшествий, напоминает ТАСС. Обстановка в городе и на объектах космодрома находится под контролем.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января. Позднее они переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Полиция на космодроме "Байконур"
Полиция на космодроме "Байконур"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.