Охрану Байконура усилили из-за протестов в Казахстане

Обстановка в городе спокойная

На Байконуре усилили охрану на фоне протестов в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, который входит "Роскосмос".

В частности, усилена охрана аэропорта "Крайний", стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и, монтажно-испытательных корпусов.

Ранее сегодня гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что на Байконуре ночь прошла без происшествий, напоминает ТАСС. Обстановка в городе и на объектах космодрома находится под контролем.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января. Позднее они переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.

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