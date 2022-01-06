МВД Казахстана: отказавшиеся сложить оружие будут уничтожены

В регионах выставлены блок-посты и усилено патрулирование

Протестующие, которые откажутся сложить оружие, будут уничтожены. Об этом, как сообщает издание "Sputnik Казахстан", заявили в МВД страны.

В ведомстве отметили, что в регионах усилено патрулирование нарядами полиции и выставлены блок-посты. Наиболее сложная обстановка остается в Алма-Ате. Тем не менее, полиции удалось освободить от протестующих площадь Республики.

В МВД республики также сообщили, что за время беспорядков погибли 18 сотрудников правоохранительных органов. Получили ранения 748 силовиков, пишет РИА Новости.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января. Позднее они переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.

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