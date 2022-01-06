Силовики зачистили от протестующих центральную площадь в Алма-Ате

Сообщается о раненых и убитых

Силовики полностью зачистили площадь Республики в Алма-Ате от протестующих. Об этом сообщает корреспондент агентства ТАСС.

По его словам, зачинщики беспорядков разбежались как только раздались первые выстрелы. Очевидцы сообщают о раненых и убитых на площади, однако официального подтверждения этой информации нет.

Кроме того, полностью зачищено здание администрации Алма-Аты и бывшую резиденцию президента.

Ранее в МВД Казахстана заявили, что протестующие, которые откажутся сложить оружие, будут уничтожены.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января. Позднее они переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.

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