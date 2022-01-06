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Ракова рассказала, какие цифровые проекты в социальной сфере Москвы были отмечены наградами в 2021 году

19:58
  • четверг
  • 06 января 2022

Инновации упрощают жизнь москвичей, врачей и учителей

В прошлом году цифровые проекты в сфере здравоохранения и образования Москвы были удостоены престижных наград национальной, а также четырех международных премий. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Она отметила, что эти сферы активно цифровизируются.

По словам Раковой, инновации в сфере здравоохранения помогают горожанам следить за своим здоровьем и освобождают медиков от ненужных действий.

"А благодаря Московской электронной школе мы интегрируем в учебный процесс новые современные подходы и можем не останавливать обучение в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Более того, интеграция цифровых платформ здравоохранения и образования позволила упростить жизнь московским родителям и врачам", - отметила Ракова.

Она напомнила, что с прошлого года родителям больше не нужно оформлять и приносить в школу бумажные справки об отсутствии ребенка по болезни, все данные автоматически передаются из поликлиник в школы.

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