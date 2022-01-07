Путин встретил Рождество в домовой церкви в Ново-Огарёво

Президент поздравил россиян с праздником

Сегодня православные верующие отмечают один из главных праздников - Рождество. Торжественные богослужения прошли во всех церквях нашей страны и за рубежом, литургию в Храме Христа Спасителя провёл патриарх Кирилл. По традиции Владимир Путин встретил праздник за пределами столицы - он посетил церковь в Ново-Огарёве.

Поздравляя православных христиан и всех граждан России, Путин отметил, что Рождество - один из главных и самых любимых христианских праздников, оно имеет особый нравственный смысл.

"Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", - сказал глава государства.

Таким нарядным главный собор страны можно увидеть, пожалуй, только в Рождество. Это один из 12 великих церковных праздников - событие, положившее начало христианской вере. Рождество неизменно приносит только положительные эмоции: светлый, радостный, наполненный предвкушением чуда праздник.

Рождество для любого православного христианина - это очень особенный день. День рождения нашего Спасителя, Иисуса Христа. День, когда все православные верующие объединяются. В православии Иисуса ассоциируют с божественным светом. Неслучайно те, кто рождественский сочельник решил провести в храме, говорят о небывалой легкости, хорошем настроении и светлых чувствах.

Главную праздничную службу в Храме Христа Спасителя проводит патриарх Кирилл. Цвет облачения духовенства - золотой. В убранстве храма – много белого, кругом еловые ветви, они символизируют обновление и вечную жизнь. Рождение Спасителя было предсказано ветхозаветными пророками и ожидалось на протяжении нескольких столетий. По традиции, с пастырским словом обратился патриарх.

Если жить по божьим законам простому и ясному для любого человека, то тогда в духе будет мир, мир будет вокруг тебя, а если все мы будем жить по божьему закону, то и в мире будет мир, и отступят все войны, и всякая человеческая несправедливость.

В кафедральном соборе, в маленьком сельском храме или зажигая лампаду у себя дома, в эту ночь верующие возносили самые светлые молитвы. Владимир Путин встретил Рождество в подмосковном Ново-Огареве. Глава государства посетил праздничное богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа, это домовая церковь рабочей резиденции. Президент поставил свечи перед иконой Рождества Христова, сообщает "ТВ Центр".

Приморье стало первым регионом страны, который встретил праздник. В кафедральном соборе столицы края - в храме Покрова Божией матери - ночную литургию возглавил митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. В колыбели русского православия - Свято-Владимирском кафедральном соборе Херсонеса - верующие провели эту ночь в молитве.

Вместе с россиянами Рождество по юлианскому календарю отмечают миллионы верующих по всему миру - поместные церкви Иерусалима, некоторые монастыри Афона, православные Грузии, Польши, Чехии, Словакии.

В храме Святого пророка Ильи в Алеппо эта ночь тоже особенная. Как и в других православных церквях Сирии славят рождение младенца Христа и поздравляют друг друга. Для всех православных закончился строгий сорокадневный пост и пришло беззаботное и веселое время святок, которое продлится до Крещения.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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