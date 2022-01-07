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Собянин поздравил москвичей с Рождеством

10:30
  • пятница
  • 07 января 2022

Христиане отмечают свой главный праздник

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей со светлым праздником Рождества. Он пожелал жителям города здоровья и призвал сохранять в себе желание делать добро.
Путин встретил Рождество в домовой церкви в Ново-Огарёво

"Сердечно поздравляю с Рождеством Христовым! Этот великий праздник дарит нам радость, добро и любовь. Мы стараемся в эти дни быть внимательнее друг к другу, откликаемся на чужую беду, помогаем тем, кто нуждается в поддержке", - написал Собянин у себя "ВКонтакте".

Он также пожелал москвичам, их родным и близким благополучия и большого счастья.

Православные христиане отмечают главный церковный праздник – Рождество. Президент Владимир Путин встретил его в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарёво. Глава государства поздравил россиян и отметил, что Рождество - один из главных и самых любимых христианских праздников. Оно объединяет людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения, сказал президент.

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