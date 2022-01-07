Патриарх Кирилл пожелал россиянам мира и любви

Он поздравил верующих с Рождеством

С праздником Рождества верующих поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своём обращении он призвал творить дела любви и милосердия, а также оказывать помощь всем, кто нуждается в поддержке и человеческом участии.

"Рождество - великий праздник любви и надежды. Поистине, свет Христов просвещает всякого человека, приходящего в мир, как говорит нам само слово божие. Он рассеивает тьму неведения, согревает сердца, наполняя их любовью и благодарностью, вселяет уверенность в то, что господь всегда с нами, что именно он нам прибежище и сила", - сказал патриарх.

Обращаясь ко всем верующим, он пожелал им в наступившем году, чтобы надежда на милость божию озаряла жизненный путь, в семьях были мир и лад, а в сердцах царила любовь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram