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Патриарх Кирилл пожелал россиянам мира и любви

10:14
  • пятница
  • 07 января 2022

Он поздравил верующих с Рождеством

С праздником Рождества верующих поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своём обращении он призвал творить дела любви и милосердия, а также оказывать помощь всем, кто нуждается в поддержке и человеческом участии.

"Рождество - великий праздник любви и надежды. Поистине, свет Христов просвещает всякого человека, приходящего в мир, как говорит нам само слово божие. Он рассеивает тьму неведения, согревает сердца, наполняя их любовью и благодарностью, вселяет уверенность в то, что господь всегда с нами, что именно он нам прибежище и сила", - сказал патриарх.

Обращаясь ко всем верующим, он пожелал им в наступившем году, чтобы надежда на милость божию озаряла жизненный путь, в семьях были мир и лад, а в сердцах царила любовь.

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