Военные ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане

В стране сохраняется напряжённая обстановка

В Казахстан перебрасывают миротворческий контингент ОДКБ. Передовая группа уже приступила к выполнению поставленных задач, о чём генеральный секретарь организации Станислав Зась официально уведомил Совбез ООН и привёл правовые обоснования. Миротворцы направляются в Казахстан по просьбе властей республики.

Российский МИД открыл специальную "горячую линию" для помощи согражданам и настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности, избегать мест демонстраций и беспорядков, а по возможности укрыться в гостиницах или домах, сообщает "ТВ Центр".

В Алма-Ате идёт так называемая зачистка. Задержаны почти 2300 человек. Среди силовиков 18 погибших и 750 раненных. Отражено нападение на управление полиции. Площадь Республики освобождена от лиц, которых МВД страны называет террористами. Протестующих призывают сдать оружие. В других районах города ситуация по-прежнему напряженная. Погромщики выносят из магазинов бытовую технику, одежду и даже продукты. Общие потери бизнеса уже превышают 90 миллионов долларов.

В Актюбинской и Западно-Казахстанской областях протестующие перекрывают железнодорожные и автомобильные магистрали, громят здания госучреждений и банков. Протестующие окружили две клинические больницы в Алма-Ате. Ни пациенты, ни медперсонал не могут попасть внутрь, сообщают в Минздраве республики. Ранее нападениям подверглись несколько машин скорой помощи.

Появились кадры захвата аэропорта города, который, впрочем, освободили ещё ночью. В руках молодчиков металлическая арматура. Накануне глава Казахстана сделал сразу несколько официальных заявлений. Касым-Жомарт Токаев дал ясно понять, что за организацией беспорядков стоят вовсе не случайные погромщики, а хорошо обученные радикальные исламисты.

Чтобы обеспечить охрану государственных и военных объектов, Токаев обратился за помощью к странам-участницам ОДКБ. После телефонных переговоров председатель Совета коллективной безопасности и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности направить в республику миротворцев. Контингент из России уже прибыл в Казахстан.

В состав сил ОДКБ вошли подразделения Вооружённых сил Армении, Беларуси, России и Таджикистана. Основными задачами станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка и стабилизации обстановки, возвращение её в правовое поле.

Главная задача- защита стратегически важных объектов от действий радикалов. По сообщениям комендатуры Алма-Аты некоторых из погибших силовиков нашли обезглавленными, что явно свидетельствует о методах радикальных исламистов.

"Уже появилась информация о пытках, о жестоких расправах, вплоть, уже простите до того, что простите уже головы отсекаются тем, кто не готов поддерживать экстремистов, боевиков, террористов", - сообщил зампредседателя Совета Федерации России Константин Косачёв.

Ситуацией обеспокоены в ООН. Президенту Казахстана позвонил турецкий коллега Эрдоган. Не говоря уже о тесном контакте по линии ОДКБ.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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