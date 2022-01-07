Порошенко лишили всего имущества на Украине

Против экс-президента возбуждено уголовное дело

Печерский районный суд Киева наложил арест на всё имущество и активы экс-президента Украины Петра Порошенко, тем самым удовлетворив ходатайство прокуратуры.

Решение было принято в рамках уголовного дела о госизмене и содействии терроризму, подозреваемым по которому проходит политик. Его адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию, сообщает "ТВ Центр".

Сам Порошенко сейчас находится за пределами страны. Он в спешном порядке покинул Украину в середине декабря после попытки вручить ему повестку на допрос. Политик обещает вернуться 17 января для того, чтобы провести совещание с генпрокурором, используя свое право депутата на экстренный приём.

Впрочем, по прибытии Порошенко могут задержать для избрании меры пресечения. Бывшего президента обвиняют в поставках угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

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