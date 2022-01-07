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Собянин рассказал о возвращении любимого фестиваля москвичей

11:33
  • пятница
  • 07 января 2022

В столице царит настроение праздника

В Москву вернулся фестиваль "Путешествие в Рождество". Об этом у себя на сайте написал Сергей Собянин.
Собянин поздравил москвичей с Рождеством

"Любимый фестиваль вернулся в Москву. На 27 площадках в центре и жилых районах вновь царит настроение большого и яркого праздника. В торговых шале можно приобрести рождественские подарки и украшения", - сообщил мэр Москвы.

Он также рассказал о гастрономической программе, которая предлагает широкий выбор национальных блюд. Для детей работают карусели, а все желающие могут прокатиться на коньках.

Собянин рассказал, что в этом году город решил воздержаться от проведения театрализованных представлений. "С Рождеством Христовым, дорогие мои!" – закончил своё сообщение мэр столицы.

Православные христиане отмечают свой главный праздник – Рождество Христово. Президент Владимир Путин встретил его в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарёво. Глава государства поздравил россиян и отметил, что Рождество - один из главных и самых любимых христианских праздников.

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Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
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