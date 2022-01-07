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Токаев поблагодарил Путина за помощь в наведении порядка в Казахстане

12:04
  • пятница
  • 07 января 2022

Президент вновь обратился к нации

Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своего российского коллегу за помощь в наведении конституционного порядка в Казахстане.

Военные ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане
Первые российские миротворцы прибыли в Казахстан

"Особые слова благодарности адресую президенту России Владимира Путину. Он быстро и по-товарищески отреагировал на мою просьбу о помощи", - сказал глава Казахстана, подразумевая оперативную отправку военных из состава сил ОДКБ.

Часть российских десантников уже прибыла в Казахстан и приступила к выполнению поставленных миротворческих задач.

В своём очередном обращении к народу глава государства заявил, что власти не намерены вести переговоры с террористами. "За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами", - сказал Токаев.

Президент также признал, что власти, как он выразился, проспали подготовку террористов. По его словам, только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов.

В начале января в Казахстане начались массовые протесты, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Они переросли в беспорядки и уличные бои с военными, жертвами которых стали несколько десятков человек с обеих сторон.   

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