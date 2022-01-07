Экс-начальник Генштаба России Квашнин умер от коронавируса

Ему было 75 лет

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал Анатолий Квашнин скончался от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил глава аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

Квашнину было 75 лет. Он окончил Военную академию бронетанковых войск. В разные годы занимал должности командующего войсками Северо-Кавказского военного округа, начальника Генштаба Вооружённых сил и полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

Генерал Квашнин имел звание Героя России, был удостоен государственных наград, среди которых Ордена Мужества и Почёта, Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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