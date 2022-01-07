В Казахстане отдан приказ открывать огонь на поражение по террористам

Их будут уничтожать без предупреждения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что дал приказ открывать огонь на поражение по террористам без предупреждения. Глава государства ещё раз обратился к нации после начала массовых беспорядков в стране.

По словам президента, власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами. "Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения", - сказал он.

Токаев ответил на звучащие из-за рубежа предложения начать переговоры с протестующими. Это невозможно, заявил президент. "Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами", - сказал глава Казахстана.

Президент также признал, что Казахстан проспал нападение террористов. Только на Алма-Ату, по его словам, напали 20 тысяч человек. В пособничестве террористам Токаев обвинил "так называемые свободные средства массовой информации и забугорных деятелей".

Также президент поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за оперативную помощь в отправке военных ОДКБ. "Особые слова благодарности адресую президенту России Владимира Путину. Он быстро и по-товарищески отреагировал на мою просьбу о помощи", - сказал Токаев.

Сразу же после наступления 2022 года во многих городах Казахстана начались массовые протесты, связанные с повышением цен на сжиженный газ с 1 января. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с военными и силами правопорядка, жертвами которых стали несколько десятков человек с обеих сторон.

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