ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Казахстане отдан приказ открывать огонь на поражение по террористам

12:50
  • пятница
  • 07 января 2022

Их будут уничтожать без предупреждения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что дал приказ открывать огонь на поражение по террористам без предупреждения. Глава государства ещё раз обратился к нации после начала массовых беспорядков в стране.
Токаев поблагодарил Путина за помощь в наведении порядка в Казахстане

По словам президента, власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами. "Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения", - сказал он.

Токаев ответил на звучащие из-за рубежа предложения начать переговоры с протестующими. Это невозможно, заявил президент. "Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами", - сказал глава Казахстана.

Президент также признал, что Казахстан проспал нападение террористов. Только на Алма-Ату, по его словам, напали 20 тысяч человек. В пособничестве террористам Токаев обвинил "так называемые свободные средства массовой информации и забугорных деятелей".

Также президент поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за оперативную помощь в отправке военных ОДКБ. "Особые слова благодарности адресую президенту России Владимира Путину. Он быстро и по-товарищески отреагировал на мою просьбу о помощи", - сказал Токаев.

Сразу же после наступления 2022 года во многих городах Казахстана начались массовые протесты, связанные с повышением цен на сжиженный газ с 1 января. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с военными и силами правопорядка, жертвами которых стали несколько десятков человек с обеих сторон.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ситуация в Казахстане
Ситуация в Казахстане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.