На Байконуре запретили продажу алкоголя

В городе создаются народные дружины

Власти казахстанского города Байконур, где находится арендуемый Россией одноимённый космодром, ввели запрет на продажу алкоголя. Спиртные напитки можно будет купить только в кафе, но все заведения общепита будут закрываться в 22 часа.

Также в Байконуре до 19 января запрещено с 23.00 до 6.00 передвигаться по городу, а специально созданные народные дружины будут следить за соблюдением порядка.

Кроме того, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выделил самолёт, чтобы вернуть в Россию с Байконура курсантов военных вузов, сообщает ТАСС. Курсанты находятся там в зимних отпусках.

В первых числа нового года почти по всему Казахстану начались массовые протесты, связанные с повышением цен на сжиженный газ с 1 января. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с силовиками, жертвами которых стали несколько десятков человек с обеих сторон. В Байконуре обстановка стабильная, там массовых акций не проводилось.

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