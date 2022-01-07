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Беглый банкир назвал себя лидером протестов в Казахстане

13:45
  • пятница
  • 07 января 2022

Он заочно приговорён к лишению свободы

Беглый банкир Мухтар Аблязов назвал себя лидером протестов в Казахстане. В интервью агентству Reuters он призвал западные государства вмешаться в происходящее в стране. Аблязов намерен вернуться в Казахстан, чтобы возглавить временное правительство, если протест, как он выразился, достигнет правильного охвата.
В Казахстане отдан приказ открывать огонь на поражение по террористам

Ранее, обращаясь к нации, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил в пособничестве террористам, устроившим беспорядки, "так называемые свободные средства массовой информации и забугорных деятелей".

Судя по всему, Мухтар Аблязов – один из таких активистов. С начала нулевых годов он скрывается в Европе от уголовного преследования в Казахстане и России. Запрос на его арест есть в Интерполе. 

Аблязов заочно приговорён к большим срокам  в двух странах по делам об организации убийства, мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями. создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств и их легализации.

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