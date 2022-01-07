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Путин и Пашинян обсудили взаимодействие в рамках ОДКБ

15:16
  • пятница
  • 07 января 2022

Страны направляют миротворцев в Казахстан

Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В центре внимания была ситуация в Казахстане.

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Так, лидеры двух стран обсудили совместные шаги в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Переброску объединенного контингента в республику согласовали накануне.

Сейчас перемещение сил продолжается, передовые подразделения уже приступили к выполнению задач, сообщает наше Минобороны.

В начале января в Казахстане начались массовые протесты, связанные с повышением цен на сжиженный газ с 1 января. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с силовиками, жертвами которых стали несколько десятков человек с обеих сторон.

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