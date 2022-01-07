В Казахстан прибывают миротворцы из Белоруссии и Армении

В республике развёртываются силы ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с третьим с начала беспорядков в стране обращением к гражданам. Он подчеркнул, что все требования протестующих, выдвинутые в мирной форме, были услышаны, но с боевиками диалога не будет. Армия и правоохранители получили приказ - открывать огонь без предупреждения. 26 радикалов уже ликвидированы, почти четыре тысячи участников беспорядков задержаны.

ОДКБ продолжает переброску контингента в Казахстан. В Минобороны России сообщили - российские Ил-76 доставили в республику подразделения миротворцев из Белоруссии. Ещё три борта вылетели из Армении.

Тем временем к уцелевшим от погромов продуктовым магазинам и банкам в Алма-Ате выстраиваются очереди. С улиц постепенно убирают сожженные машины. Это утро после первой за неделю относительно спокойной ночи. Нет массовых беспорядков, мародёрства. Накануне силовики освободили большинство административных зданий, в том числе и алма-атинскую резиденцию президента, сообщает "ТВ Центр".

В МВД Казахстана сообщили, что мэрии всех городов освобождены и взяты под охрану. В ряде регионов восстановлена связь и интернет. Открывается международное авиасообщение. Однако, подчеркнул президент Токаев, говорить о возвращении к мирной жизни пока рано.

Ситуация в республике обострилась 2 января, после того как резко подскочила стоимость сжиженного газа. Сотни людей вышли протестовать, и этим воспользовались радикалы. Даже после того как правительство вернуло прежние тарифы, экстремисты не покинули улицы. Они нападали на машины скорой помощи, захватили две больницы в Алма-Ате. Вместе с ними на улицы вышли погромщики и мародёры.

Сейчас для помощи в наведении порядка в страну направляются военнослужащие из Армении и Киргизии. Несколько часов назад на аэродроме Алматы произвели посадку еще девять российских военно-транспортных самолётов Ил-76. Как сообщил официальный представитель Минобороны России, совместно с правоохранительными органами Казахстана взят под контроль аэропорт Алматы. Обеспечивается безопасность расположенного в городе генерального консульства Российской Федерации и других важных объектов.

Всего численность миротворческого контингента в Казахстане достигнет двух с половиной тысяч человек. Срок пребывания в Казахстане будет ограниченным и завершится после выполнения всех поставленных задач. Генеральный секретарь ОДКБ уже проинформировал о проведении миротворческой операции ООН, ОБСЕ и ШОС, отметив её полную легитимность.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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