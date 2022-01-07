ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При взрыве газа в Пензе погибли два человека

15:55
  • пятница
  • 07 января 2022

Несущие конструкции дома не повреждены

В Пензе два человека погибли в результате взрыва газа в пятиэтажном доме. ЧП произошло накануне поздно вечером в квартире на последнем этаже.

После взрыва начался пожар. Из здания были оперативно выведены 25 жильцов. По предварительным данным, несущие конструкции и крыша не повреждены.

Сегодня специалисты проведут комплексное обследование дома. Организован эвакуационный пункт. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Прокуратура начала проверку.

В МЧС призвали граждан соблюдать меры безопасности при эксплуатации электроприборов и газового оборудования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники СКР на месте взрыва газа
Сотрудники СКР на месте взрыва газа
Последствия взрыва газа в квартире
Последствия взрыва газа в квартире
Последствия взрыва газа в жилом доме в Пензе
Последствия взрыва газа в жилом доме в Пензе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.