При взрыве газа в Пензе погибли два человека

Несущие конструкции дома не повреждены

В Пензе два человека погибли в результате взрыва газа в пятиэтажном доме. ЧП произошло накануне поздно вечером в квартире на последнем этаже.

После взрыва начался пожар. Из здания были оперативно выведены 25 жильцов. По предварительным данным, несущие конструкции и крыша не повреждены.

Сегодня специалисты проведут комплексное обследование дома. Организован эвакуационный пункт. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Прокуратура начала проверку.

В МЧС призвали граждан соблюдать меры безопасности при эксплуатации электроприборов и газового оборудования.

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