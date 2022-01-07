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Европа рискует остаться без газа

15:00
  • пятница
  • 07 января 2022

Цены на топливо снова идут вверх

Цены фьючерсов на газ в Европе вновь ускорили рост. Сегодня на открытии торгов зафиксирован скачок сразу на 6%. По февральским контрактам за тысячу кубометров сейчас дают 1200 долларов, хотя ещё в начале декабря стоимость колебалась в районе тысячи.

При этом прогнозы аналитиков неутешительны - из-за морозов и низких запасов топлива в подземных хранилищах Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца.

С начала года расход углеводородов в ЕС превысил объёмы закачки. И в Старом Свете всё чаще стали говорить о дополнительной загрузке действующих маршрутов из России, сообщает "ТВ Центр".

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