Цены на топливо снова идут вверх
Цены фьючерсов на газ в Европе вновь ускорили рост. Сегодня на открытии торгов зафиксирован скачок сразу на 6%. По февральским контрактам за тысячу кубометров сейчас дают 1200 долларов, хотя ещё в начале декабря стоимость колебалась в районе тысячи.
При этом прогнозы аналитиков неутешительны - из-за морозов и низких запасов топлива в подземных хранилищах Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца.
С начала года расход углеводородов в ЕС превысил объёмы закачки. И в Старом Свете всё чаще стали говорить о дополнительной загрузке действующих маршрутов из России, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram