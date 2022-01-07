Большинство жителей Германии поддержали "Северный поток - 2"

Газопровод уже построен

Выросло доверие европейцев к "Северному потоку - 2", который сейчас проходит процедуру сертификации. По последним опросам, запуск газопровода поддерживают большинство жителей Германии, сообщает "ТВ Центр".

А вот в США проект спровоцировал новый внутренний раскол. Так, в Госдепе усомнились в целесообразности новых санкций против газопровода, которые готовят республиканцы. Инициативу обсудят в Конгрессе на следующей неделе.

Газопровод "Северный поток - 2" должен был быть запущен в конце 2019 года, но из-за первого пакета американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. За последние два года США ввели в общей сложности более десятка пакетов ограничительных мер, нацеленных на остановку проекта. В Европе эти решения мягко критиковали, а Германия всегда выступала за строительство газопровода.

В сентябре 2021 года в России заявили, что прокладка трубы завершена. Сейчас она заполняется газом, а параллельно оформляются технические документы по сертификации.

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