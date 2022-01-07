Рождественское чудо: жители Кубани сняли на видео падение метеорита

Он упал в ночь перед праздником
Настоящим рождественским чудом называют очевидцы падение на Землю крупного метеорита. Это произошло на Кубани.
Яркую вспышку на вечернем небе и светящийся хвост космического тела было видно на побережье Чёрного моря и в центральной части Краснодарского края.
Очевидцы выкладывают видеозаписи в Сеть, сравнивая метеорит с Вифлеемской звездой, сообщает "ТВ Центр".
В обсерватории Кубанского госуниверситета сообщили, что этот болид скорее всего кометного происхождения. Но какой именно кометы, ещё предстоит выяснить.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram