Рождественское чудо: жители Кубани сняли на видео падение метеорита

Он упал в ночь перед праздником

Настоящим рождественским чудом называют очевидцы падение на Землю крупного метеорита. Это произошло на Кубани.

Яркую вспышку на вечернем небе и светящийся хвост космического тела было видно на побережье Чёрного моря и в центральной части Краснодарского края.

Очевидцы выкладывают видеозаписи в Сеть, сравнивая метеорит с Вифлеемской звездой, сообщает "ТВ Центр".

В обсерватории Кубанского госуниверситета сообщили, что этот болид скорее всего кометного происхождения. Но какой именно кометы, ещё предстоит выяснить.

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