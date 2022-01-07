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Пятая жена, третий ребёнок: семья Николаса Кейджа ждёт пополнения

19:33
  • пятница
  • 07 января 2022

У звезды Голливуда уже есть два сына

Николас Кейдж станет отцом в третий раз, пишет британская The Sun.
Спьяну: четвертый брак Николаса Кейджа продержался четыре дня

57-летний актёр женат в пятый раз. Его супруга, 27-летняя актриса Рико Шибата ждёт ребёнка. Это будет третий наследник звезды Голливуда.

У Николаса Кейджа было много женщин. В 1988 году он состоял в незарегистрированных отношениях с актрисой Кристиной Фалтон, впоследствии родившей ему сына Уэстона. Потом Кейдж шесть лет прожил в браке с Патрисией Аркетт.

Вторым браком Николас Кейдж сочетался с Лизой Мари Пресли, дочерью Элвиса Пресли. Третьей женой любвеобильного актёра стала официантка, кореянка Элис Ким, родившая ему второго сына.

В 2019 году Кейдж женился на визажистке Эрике Койке, а спустя четыре дня подал заявку на аннулирование брака. Наконец, в феврале прошлого года актёр женился в пятый раз, его новой супругой стала Рико Шибата.

Славу и широкую известность Николасу Кейджу принесли роли в фильмах "Скала", "Без лица", "Воздушная тюрьма", "Оружейный барон" и других.

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