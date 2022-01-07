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В подмосковных Химках горит продовольственный склад (видео)

17:43
  • пятница
  • 07 января 2022

Огонь перешёл на соседние строения

Три часа пожарные не могут справиться с огнём в подмосковных Химках. Там загорелся продуктовый склад на Рабочей улице, сообщает ТАСС.

За это время площадь пожара увеличилась с двух до 2,7 тысячи квадратных метров. Огонь перекинулся на расположенный рядом склад с лакокрасочными материалами. 

Подмосковным пожарным помогают столичные спасатели. На месте работают 15 единиц техники. Дым от пожара виден из некоторых районов Москвы. 

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