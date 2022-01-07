Появилась информация об отъезде Нурсултана Назарбаева из Казахстана

Официального подтверждения нет

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул страну, сообщает Telegram-канал издания Orda.kz со ссылкой на неназванный источник. По данным источника, из Казахстана также выехали дочери бывшего главы государства и их семьи. Подтверждения этой информации нет ни в других изданиях, ни от официальных властей страны.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, связанные с повышением цен на сжиженный газ с нового года. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с силовиками, жертвами которых стали несколько десятков человек с обеих сторон. С момента начала беспорядков Нурсултан Назарбаев, носящий титул отца нации, с заявлениями не выступал.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности, которым до тех пор бессменно руководил его предшественник Нурсултан Назарбаев. Глава государства также принял отставку правительства и сменил руководителей силовых структур.

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