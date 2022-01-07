ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Богиня": эпатажная Наргиз изменилась до неузнаваемости

19:02
  • пятница
  • 07 января 2022

Певица удивила поклонников

Наргиз кардинально сменила имидж. Поклонники сравнили её с Даней Милохиным.

Певица отрастила волосы и покрасилась в блондинку. Подписчики не узнали своего кумира. Они оставили десятки восхищённых комментариев под опубликованным в Instagram фото.

Богиня!

Крутой образ.

Нежная и красивая.

Голливуд сороковых!

Очень неожиданно, продолжайте вершить магию!

Наргиз Закировой 51 год. Она родилась в Ташкенте в музыкальной семье. В 15 лет юная певица участвовала в музыкальном конкурсе "Юрмала-86".  В 2013 году Наргиз вышла в финал конкурса "Голос", но проиграла Сергею Волчкову.

После этого было сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым и скандальный уход от него. В 2020 году Наргиз подписала контракт с Виктором Дробышем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Наргиз
Наргиз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.