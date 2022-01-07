"Богиня": эпатажная Наргиз изменилась до неузнаваемости

Певица удивила поклонников

Наргиз кардинально сменила имидж. Поклонники сравнили её с Даней Милохиным.

Певица отрастила волосы и покрасилась в блондинку. Подписчики не узнали своего кумира. Они оставили десятки восхищённых комментариев под опубликованным в Instagram фото.

Богиня! Крутой образ. Нежная и красивая. Голливуд сороковых! Очень неожиданно, продолжайте вершить магию!

Наргиз Закировой 51 год. Она родилась в Ташкенте в музыкальной семье. В 15 лет юная певица участвовала в музыкальном конкурсе "Юрмала-86". В 2013 году Наргиз вышла в финал конкурса "Голос", но проиграла Сергею Волчкову.

После этого было сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым и скандальный уход от него. В 2020 году Наргиз подписала контракт с Виктором Дробышем.

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