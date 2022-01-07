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Участники погромов в Казахстане признались, что получали за это деньги

18:04
  • пятница
  • 07 января 2022

Задержаны сотни радикалов

Участники беспорядков в казахстанском Шымкенте получали деньги и пили энергетики, от которых теряли контроль. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Шынгыс Мукан.

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"Сейчас провокаторов задерживают. Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки, от которых они теряли контроль над собой", - сказал Мукан в эфире телеканала "Хабар-24".

В начале января в Казахстане начались массовые протесты, связанные с повышением цен на сжиженный газ с  нового года. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с силовиками, жертвами которых стали несколько десятков человек с обеих сторон.

По просьбе властей Казахстана в страну введён миротворческий контингент из стран-участниц ОДКБ. Военные взяли под охрану государственные учреждения, аэропорты и стратегические объекты.

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