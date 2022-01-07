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Умер автор "Песенки крокодила Гены" Александр Тимофеевский

18:28
  • пятница
  • 07 января 2022

Ему было 88 лет

Умер советский и российский писатель, поэт, сценарист Александр Тимофеевский. Ему было 88 лет.
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Тимофеевский написал много сценариев мультфильмов и песен к ним. Самая знаменитая - "Песенка крокодила Гены", начинающаяся словами "Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам...".  

Среди мультфильмов Тимофеевского – "Мук- скороход", "Медной горы хозяйка", "Малахитовая шкатулка", "Каменный цветок", "По щучьему велению", "Чудесное яблоко".

Генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев сказал в интервью ТАСС, что строки Тимофеевского полны искренней радости от повседневных событий и вещей.

"Поэзия Александра Тимофеевского обладает по-настоящему редким свойством: она кажется простой, доступной даже ребёнку, но взрослых она заставляет задуматься", - отметил глава киностудии.

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