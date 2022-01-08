По делу о госизмене задержан экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана

Кариму Масимову грозит до 15 лет лишения свободы

В Казахстане по делу о госизмене задержан экс-глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов. Кроме него в деле есть и другие фигуранты. Масимову грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает ТАСС.

Карим Масимов с 2016 года возглавлял Комитет нацбезопасности Казахстана, до этого дважды был премьер-министром - с 2007 по 2012 год и с 2014 по 2016 год. В промежуток между двумя сроками он занимал должность руководителя администрации президента.

2 января в Казахстане начались массовые протесты, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с силовиками, жертвами которых стали несколько десятков человек с обеих сторон.

5 января президент Касым-Жомарт Токаев на фоне начавшихся в стране протестов оправил в отставку правительство и снял с должности руководителей силовых ведомств.

По просьбе властей Казахстана в страну введён миротворческий контингент из стран-участниц ОДКБ. Военные взяли под охрану государственные учреждения, аэропорты и другие стратегические объекты.

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