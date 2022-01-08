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Фармацевтический завод в Алеппо расширяет производство

11:29
  • суббота
  • 08 января 2022

Западные санкции мешают работе

Несмотря на экономическую блокаду Сирии со стороны Запада крупный фармацевтический завод в Алеппо планирует расширять производство. Оборудование приходится закупать через третьи страны. Выпуск продукции не прекращался даже во время боевых действий. Предприятие перестало работать только после захвата боевиками.
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Тысяча рабочих, автоматизированные линии, сотни наименований лекарств - теперь все это в прошлом. Захватив территорию, боевики не обошли стороной и завод Фанари - разграбили производство, оборудование продали в Турцию, цеха подорвали.

Спасти, благодаря самоотверженным усилиям сирийской армии, удалось лишь один корпус, где теперь идёт производство. Оно не останавливалось все годы, пока террористы находились в Алеппо. Руководство города понимало, что производство лекарств - стратегическая отрасль, наряду с водо- и электроснабжением и сделало всё, чтобы поддержать её, сообщает "ТВ Центр".

Тогда от персонала в тысячу человек осталось лишь сто. Они и правда были, как солдаты - часто ночевали прямо в цеху. И многие, помимо основных обязанностей, выполняли фактические боевые.

Сейчас оборудование и сырьё приходиться покупать за рубежом, а западные санкции поставили крест на многих давних торговых контрактах. Сломается один их приборов - встанет вся линия. А это значит, что поликлиники Алеппо недополучат столь необходимые лекарства.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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