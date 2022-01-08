Фармацевтический завод в Алеппо расширяет производство

Западные санкции мешают работе

Несмотря на экономическую блокаду Сирии со стороны Запада крупный фармацевтический завод в Алеппо планирует расширять производство. Оборудование приходится закупать через третьи страны. Выпуск продукции не прекращался даже во время боевых действий. Предприятие перестало работать только после захвата боевиками.

Тысяча рабочих, автоматизированные линии, сотни наименований лекарств - теперь все это в прошлом. Захватив территорию, боевики не обошли стороной и завод Фанари - разграбили производство, оборудование продали в Турцию, цеха подорвали.

Спасти, благодаря самоотверженным усилиям сирийской армии, удалось лишь один корпус, где теперь идёт производство. Оно не останавливалось все годы, пока террористы находились в Алеппо. Руководство города понимало, что производство лекарств - стратегическая отрасль, наряду с водо- и электроснабжением и сделало всё, чтобы поддержать её, сообщает "ТВ Центр".

Тогда от персонала в тысячу человек осталось лишь сто. Они и правда были, как солдаты - часто ночевали прямо в цеху. И многие, помимо основных обязанностей, выполняли фактические боевые.

Сейчас оборудование и сырьё приходиться покупать за рубежом, а западные санкции поставили крест на многих давних торговых контрактах. Сломается один их приборов - встанет вся линия. А это значит, что поликлиники Алеппо недополучат столь необходимые лекарства.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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