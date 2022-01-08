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4 человека погибли на пожаре в доме престарелых в Кемерове

10:41
  • суббота
  • 08 января 2022

Спасены 48 пожилых людей

В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в частном пансионате. Жертвами стали четверо постояльцев.

Сейчас возгорание ликвидировано. Оно началось в хозяйственно-бытовом помещении. Площадь составила всего 10 квадратных метров. Прибывшие спасатели эвакуировали 48 человек, сообщает "ТВ Центр".

По одной из версий, причиной трагедии могло стать короткое замыкание. На месте работают следователи. Установлен индивидуальный предприниматель, которому принадлежит пансионат, с ним работают следователи.

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