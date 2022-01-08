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В Германии ужесточили ограничения для вакцинированных

10:19
  • суббота
  • 08 января 2022

Им нужно иметь отрицательный ПЦР-тест

Заболеваемость коронавирусом в мире продолжает бить рекорды. Высокие показатели фиксируются в США и Европе. На этой неделе нижняя палата французского парламента после громких дебатов всё-таки одобрила ковидные паспорта. Теперь документ направлен в Сенат, где его должны утвердить окончательно. На данный момент в стране более пяти миллионов невакцинированных граждан.
Число заболевших коронавирусом в мире достигло 300 миллионов

В Германии ужесточили ограничения даже для привитых. С этого дня они могут попасть в кафе и рестораны только с отрицательным ПЦР-тестом. Также правительство обсуждает введение обязательной вакцинации, сообщает "ТВ Центр".

В Австрии тест дал положительный результат у канцлера. Карл Нехаммер отправлен на домашний карантин, его состояние не вызывает опасений у медиков.

В Великобритании более миллиона человек страдают от последствий коронавируса. В лондонских больницах не хватает персонала. На помощь медикам отправили военных.

Нидерланды побили новый суточный антирекорд - зафиксировано 35 тысяч случаев. Число заболевших растёт несмотря на действующий в стране почти полный локдаун. Он объявлен в середине декабря из-за штамма "омикрон".

Нового максимума достигла и Швеция - почти 24 тысячи инфицированных. На карантине находятся король Карл XVI Густав и его супруга.

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