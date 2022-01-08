Пресс-секретарь Назарбаева опроверг слухи о его отъезде из Казахстана

Экс-президент находится в столице страны

Пресс-секретарь первого президента Казахстана опроверг слухи о его отъезде из страны. Нурсултан Назарбаев находится в столице республики Нур-Султане и поддерживает прямую связь с главой государства, написал у себя в Twitter Айдос Укибай.

"Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию", - отметил пресс-секретарь Назарбаева. Он также сообщил, что экс-президент провёл несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.

Первый президент Казахстана, по словам его пресс-секретаря, также призвал всех жителей сплотиться вокруг действующего президента Касым-Жомарта Токаева, чтобы преодолеть кризис и обеспечить целостность страны.

7 января Telegram-канал издания Orda.kz со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Нурсултан Назарбаев и члены его семьи покинули Казахстан. Подтверждения этой информации не было ни в других изданиях, ни от официальных властей страны.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с силовиками, жертвами которых стали несколько десятков человек с обеих сторон. С момента начала беспорядков Нурсултан Назарбаев, носящий титул отца нации (елбасы), с заявлениями не выступал.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности, которым до тех пор бессменно руководил Назарбаев. Глава государства также принял отставку правительства и сменил руководителей силовых структур. 6 января по делу о госизмене был взят под стражу бывший глава Комитета нацбезопасности Карим Масимов.

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