Собянин рассказал о работе благотворительных сервисов в Москве

В 2021 году собрано более 77 миллионов рублей

В Москве с помощью благотворительных сервисов в 2021 году было собрано более 77 миллионов рублей. Все они направлены на добрые дела, написал у себя на сайте мэр Сергей Собянин.

Он подробно рассказал о работе двух добрых сервисах Москвы – "Миллион призов" и "Активный гражданин". С помощью первого сервиса в прошлом году многие участники дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму перевели средства на благотворительные цели.

Возможность делать добро предоставляет и платформа "Активный гражданин". В магазине поощрений можно пожертвовать заработанные баллы на благотворительность либо купить полезные вещицы, сделанные руками подопечных благотворительных фондов.

Сергей Собянин от всей души поблагодарил москвичей, которые помогают делать город добрее и лучше. Он также рассказал несколько историй о тех, кому смогли помочь горожане.

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